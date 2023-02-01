Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні
Огляд

Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні

Юрій Мартинович
1 лютого, 2023 середа
20:00
Суспільство

1 лютого минуло в Україні під рясними заголовками про численні обшуки та підозри у розкраданні державних коштів серед колишніх і теперішніх чиновників, бізнесменів, зокрема, мова йде про Ігоря Коломойського, Арсена Авакова, Ігоря Насалика та інших

Обшуки в Ігоря Коломойського

Ранок середи сколихнув українські ЗМІ новиною про те, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн. У СБУ заявили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн. колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обшуки в Арсена Авакова та чиновників, пов’язаних із закупівлею французьких гелікоптерів

Правоохоронці прийшли з обшуками і до ексміністра МВС Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах. Зазначається, що представники СБУ та ДБР перевіряли контракти з компанією Airbus Helicopter: саме в неї замовили гелікоптери H-225, H-145 і Н-125 для міністерства внутрішніх справ. Також обшуки були в інших топчиновників, пов’язаних із цією закупівлею.

Обшуки в податковій Києва та звільнення керівництва Державної митної служби

Також 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до податкової Києва. Обшуки проходять у в.о. начальниці податкової інспекції міста Києва Оксани Датій по справі з махінаціями з НДС. За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг"", - повідомили в ДБР.

Згодом стало відомо. що Кабінет Міністрів звільнив керівний склад Держмитниці - виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Підозра ексміністру енергетики Ігорю Насалику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 року до 2019 року.

Підозри топчиновникам Міноборони

Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, підозри отримали ексзаступник директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексзаступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

Підозра ексзаступнику Резнікова

Звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, ДБР повідомило про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. 

Слідство встановило, що зловмисник лобіював укладення договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами та закупівель бронежилетів, касок, одягу, а також інших речей для Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн

СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту. Правоохоронці викрили ексочільника на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Обшуки в будівельних компаніях Києва щодо схеми легалізації коштів Медведчука та Козака 

Служба безпеки України провела обшуки в будівельних компаніях Києва пов'язаних з Медведчуком і Козаком, зокрема у підприємствах підконтрольних нардепу Вадиму Столару.  

У СБУ повідомили,. що ліквідовують протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Також йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та банками РФ і про спрямування грошей від продажу нерухомості на війну проти нашої країни. 

Правоохоронці провели обшуки у домівках та офісах службовців, аби отримати додаткові докази злочину.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу".

Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва викрили ще й на фінансуванні терористів "ДНР"

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР". За даними слідства, у грудні 2017 року Богуслаєв організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в Сніжному Донецької області і сплачував терористам "ДНР" так звані податки й митні платежі, таким чином допомагаючи окупантам у веденні бойових дій проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Статті
Новини
політика
Генпрокуратура
Арсен Аваков
СБУ
Міністерство оборони
Ігор Коломойський
поліція
НАБУ
ДБР
Читайте також:
30 січня, 2023 понедiлок
Тяга Путіна до символізму, аби у лютому здійснити повторний наступ, може зіграти злий жарт з РФ, - військовий експерт Жданов
Роман Абрамович
31 січня, 2023 вiвторок
Російський олігарх Абрамович обіцяє передати Україні £2,3 млрд від продажу "Челсі", - The Telegraph
Бен Воллес
30 січня, 2023 понедiлок
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 лютого
20:55
Швеція
Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану
20:31
Нацкінематека
Сімом посадовцям оголосили підозри у заволодінні нерухомістю Нацкінематеки в Києві
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Сталінград як фікція "перемоги"
20:02
Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання
Після поразки в Україні РФ має вивести війська з Абхазії та Південної Осетії, - президент Грузії
19:54
Пам'ятник Тарасу Шевченку в Мелітополі
У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи, - мер Федоров
19:49
В Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
19:27
Меморандум міноборони України та Франції
Україна і Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для ППО
19:12
російські окупанти
На Луганщині окупанти змушують українців віддавати дітей на "патріотичне виховання", — Генштаб
19:10
Оновлено
санкції проти РФ
Торговець зброєю та посередники: США ввели нові санкції проти Росії. Список
19:07
Ольга Шевченко
Уряд призначив Ольгу Шевченко т.в.о. голови Держпродспоживслужби
19:01
ЗСУ
У 2023 році Литва проведе навчання для 1600 українських воїнів
19:00
Передавав ворогу дані про обстріли Києва: в держзраді підозрюють співробітника Укроборонпрому
18:54
Єнс Столтенберг
Столтенберг про підтримку України: Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра
18:52
Аерофлот
Туреччина попередила про припинення обслуговування літаків авіакомпаній з РФ
18:50
Тероризували підприємців Києва: СБУ знешкодила злочинну організацію, що діяла під виглядом добробатів
18:46
УПЦ МП
УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ, – висновок релігієзнавчої експертизи
18:45
Ексзаступнику Резнікова оголосили підозру в причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції
18:32
на фото Міхеїл Саакашвілі
Зеленський показав фото Саакашвілі і заявив, що грузинська влада його вбиває
18:31
Зелена комета пролетить повз Землю вперше за 50 тисяч років
18:24
ФБР
ФБР обшукує пляжний будинок Байдена через секретні документи, - NBC
18:15
на фото: газова плита
Нафтогаз додатково закупить імпортний газ: ЄБРР надав компанії грант на маже €200 млн
18:14
Євгенія Кравчук
Ідея притягнення Путіна до відповідальності в Гаазі має стати абсолютно нормальною, - депутат ПАРЄ Євгенія Кравчук
18:03
OPINION
Михайло Басараб
Мовне питання — це про життя кожного з нас
17:55
Зустріч Зеленського і Байдена
"Ми іноді зустрічаємося з Байденом. Але мене поки не запрошували до Польщі", - Зеленський про імовірну зустріч з президентом США
17:55
Казахстан
Казахстан планує закрити торговельне представництво у РФ
17:53
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, поранено мирного мешканця
17:52
Лондон страйк
У Лондоні відбувся найбільший страйк бюджетників за останні 10 років
17:48
Ексклюзив
Джейсон Джей Смарт
Найближчим часом Україна отримає достатньо західних танків, - політичний консультант Джейсон Джей Смарт
17:45
Йохан Вадефуль
"Постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни", - політик ФРН
17:39
Мер Краматорська повідомив, що Facebook видалив його пост про обстріл міста
17:36
путін та шойгу
Путін наказав Шойгу не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії
17:22
мобілізація
Обмежено придатні до військової служби можуть бути мобілізовані: деталі
17:11
окупанти, орки
У Луганську окупанти розгорнули шпиталь для своїх солдатів у пологовому, - ЦНС
17:07
Володимир Зеленський
Важливо забезпечити присутність максимальної кількості держав-партнерів: Зеленський про місце проведення саміту формули миру
17:05
Повітрофлотський проспект
Правонаступники цього "флота" нині обстрілюють Київ: громадські діячі закликають перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу
16:57
Віталій Кличко
Кличко про справу міського голови Чернігова: "Усунення від посади мера 300-тисячного міста – це виклик демократії"
16:56
Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини прибув до місця зберігання танків Leopard перевірити їхній стан
16:51
Україна Євросоюз
Країни ЄС надали Україні військової допомоги на €12 млрд, - ЗМІ
16:44
Лієв написав заяву на звільнення з посади т.в.о. керівника департаменту Міноборони, - ЗМІ
16:40
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Норвегія розглядає можливість передачі Україні БМП CV 9030N
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV