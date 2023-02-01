Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні

Обшуки в Ігоря Коломойського

Ранок середи сколихнув українські ЗМІ новиною про те, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн. У СБУ заявили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн. колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обшуки в Арсена Авакова та чиновників, пов’язаних із закупівлею французьких гелікоптерів

Правоохоронці прийшли з обшуками і до ексміністра МВС Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах. Зазначається, що представники СБУ та ДБР перевіряли контракти з компанією Airbus Helicopter: саме в неї замовили гелікоптери H-225, H-145 і Н-125 для міністерства внутрішніх справ. Також обшуки були в інших топчиновників, пов’язаних із цією закупівлею.

Обшуки в податковій Києва та звільнення керівництва Державної митної служби

Також 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до податкової Києва. Обшуки проходять у в.о. начальниці податкової інспекції міста Києва Оксани Датій по справі з махінаціями з НДС. За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг"", - повідомили в ДБР.

Згодом стало відомо. що Кабінет Міністрів звільнив керівний склад Держмитниці - виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Підозра ексміністру енергетики Ігорю Насалику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 року до 2019 року.

Підозри топчиновникам Міноборони

Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, підозри отримали ексзаступник директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексзаступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

Підозра ексзаступнику Резнікова

Звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, ДБР повідомило про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

Слідство встановило, що зловмисник лобіював укладення договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами та закупівель бронежилетів, касок, одягу, а також інших речей для Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн

СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту. Правоохоронці викрили ексочільника на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Обшуки в будівельних компаніях Києва щодо схеми легалізації коштів Медведчука та Козака

Служба безпеки України провела обшуки в будівельних компаніях Києва пов'язаних з Медведчуком і Козаком, зокрема у підприємствах підконтрольних нардепу Вадиму Столару.

У СБУ повідомили,. що ліквідовують протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Також йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та банками РФ і про спрямування грошей від продажу нерухомості на війну проти нашої країни.

Правоохоронці провели обшуки у домівках та офісах службовців, аби отримати додаткові докази злочину.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу".

Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва викрили ще й на фінансуванні терористів "ДНР"

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР". За даними слідства, у грудні 2017 року Богуслаєв організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в Сніжному Донецької області і сплачував терористам "ДНР" так звані податки й митні платежі, таким чином допомагаючи окупантам у веденні бойових дій проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb