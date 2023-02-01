Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2017 року Богуслаєв організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в Сніжному Донецької області і сплачував терористам "ДНР" так звані податки й митні платежі, таким чином допомагаючи окупантам у веденні бойових дій проти України.

"Для обходу встановлених обмежень на господарські взаємовідносини з підприємством на тимчасово окупованій території Донеччини використовувались підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції", - розповіли в ОГП.

"АТ "Мотор Січ" через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ "Мотор Січ", - додали там.

У жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання від вартою на 2 місяці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb