Підозра у держзраді: у Запоріжжі затримали ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва, - ЗМІ
Колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі
Про це з власних джерел повідомили видання "Цензор", "Лівий Берег" та "Главком".
У суботу, 22 жовтня, в будинку В'ячеслава Богуслаєва пройшли обшуки. Ексдиректор "Мотор Січ" відмовився відчиняти двері і їх довелось відкривати за допомогою спецобладнання.
Після цього Богуслаєва затримали та везуть до Києва. Офіційної інформації поки немає, але вже відомо, що Богуслаєва підозрюють у держзраді та співпраці з РФ.
Чиновник постачав деталі до військових літаків та гелікоптерів. Існують підтвердження роботи на спецслужби Росії, зокрема під час війни.
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- У січні 2021 року Україна наклала обмежувальні заходи на групу китайських компаній Skyrizon, що намагалася придбати стратегічне українське підприємство "Мотор-Січ".
- Після цього СБУ заявила про запобігання рейдерському захопленню у Запоріжжі підприємства "Мотор Січ".
- 24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо націоналізації підприємства "Мотор Січ".
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