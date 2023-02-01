СБУ проводить обшук у будинку Коломойського, - ЗМІ
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського
Про це повідомляє УП.
За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, обшук в будинку Коломойського проводять СБУ та БЕБ.
За інформацією джерела, розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. Зокрема - розтрати нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.
Ймовірно, обшуки проходять за місцем проживання Коломойського на курорті Буковель. Офіційних коментарів щодо обшуків в бізнесмена наразі не надходило.Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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