СБУ проводить обшук у будинку Коломойського, - ЗМІ

Про це повідомляє УП.

За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, обшук в будинку Коломойського проводять СБУ та БЕБ.

За інформацією джерела, розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. Зокрема - розтрати нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Ймовірно, обшуки проходять за місцем проживання Коломойського на курорті Буковель. Офіційних коментарів щодо обшуків в бізнесмена наразі не надходило.