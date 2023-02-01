Ексміністру енергетики Насалику повідомили про підозру, – ЗМІ

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах одного з українських ЗМІ.

За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 14 квітня 2016 року до 2019 року.

У липні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру, адже він не задекларував $1,2 млн. У листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив цю справу.