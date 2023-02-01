В ексголови МВС Арсена Авакова пройшли обшуки

Про це Арсен Аваков заявив одному з українських ЗМІ.

Зазначається, що представники СБУ та ДБР перевіряли контракти з компанією Airbus Helicopter: саме в неї замовили гелікоптери H-225, H-145 і Н-125 для міністерства внутрішніх справ.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - ствердив ексочільник МВС.

За даними Бабелю, обшуки проводять не тільки в Арсена Авакова, а й в інших керівників, які тоді брали участь у закупівлях.

18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив в етері Еспресо, що вертольоти такої моделі, яка розбилась у Броварах, потрапляли в авіакатастрофи й раніше, тому інші країни відмовилися від них.

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