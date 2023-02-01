Про це інформує пресслужба СБУ.

Низку обшуків провели у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару.

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака", - пояснюють правоохоронці.

Такі схеми працювали й на користь Росії та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

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Нині СБУ ліквідовує протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Також йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та банками РФ, і про спрямування грошей від продажу нерухомості на війну проти нашої країни.

Правоохоронці провели обшуки у домівках та офісах службовців, аби отримати додаткові докази злочину.

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Слідчі дії проводились за статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 - планування, підготовка, розв'язування, ведення агресивної війни та ст. 110-2 - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або держкордону України.

5 серпня 2021 року Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти нардепа ОПЗЖ Вадима Столара: "Генеральним прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення народним депутатом України, про якого йде мова у запиті, протиправної діяльності, спрямованої на фінансування тероризму; за фактом вчинення протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом; а також за фактом вчинення народним депутатом України протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків".

15 липня 2022 року стало відомо, що канал Live з медіахолдингу нардепа Вадима Столара призупиняє мовлення до завершення воєнного стану.