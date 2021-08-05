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Офіс генпрокурора відкрив три справи проти нардепа ОПЗЖ Столара, серед них - фінансування тероризму

5 серпня, 2021 четвер
14:29
Суспільство

Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти нардепа ОПЗЖ Вадима Столара

Про це йдеться у відповіді ОГП на запит Детектору медіа.

Справи відкриті через звинувачення у фінансуванні тероризму, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та ухиленні від сплати податків.

"Генеральним прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення народним депутатом України, про якого йде мова у запиті, протиправної діяльності, спрямованої на фінансування тероризму; за фактом вчинення протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом; а також за фактом вчинення народним депутатом України протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків", – повідомив Офіс генпрокурора.

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ухилення від сплати податків
ОПЗЖ
фінансування тероризму
Вадим Столар
легалізація доходів
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