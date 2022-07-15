Канал нардепа Столара Live призупиняє своє мовлення
Канал Live з медіахолдингу нардепа Вадима Столара призупиняє мовлення до завершення воєнного стану
Про це передає дистриб’ютор супутникового телебачення Viasat та Детектор медіа.
"Інформуємо Вас, що канал LIVE (№520 в ЕПГ) 15 липня 2022 року призупиняє своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану. У зв’язку з цим зазначений канал буде вилучено з пакетів Viasat. У разі будь-яких змін ми повідомимо Вам додатково", - йдеться в повідомленні.
Live - інформаційно-розважальний телеканал. Входить до медіахолдингу Live.Network, що належить депутату від ОПЗЖ, який написав заяву про вихід з фракції, Вадиму Столару. Канал розпочав мовлення в серпні 2020 року.
- 11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу. О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа. Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється. Доля журналу Vogue буде визначена окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій. Однак повідомляють, що всі активи МГУ залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі – Україна, Україна 24, Сьогодні. Майбутню долю цих активів визначать найближчими днями.
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