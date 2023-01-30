13 грудня Верховна Рада позбавила Медведчука мандата народного депутата. До того президент позбавив його громадянства. Думаєте, на цьому історія Медведчука в Україні скінчилась і він просто пише потішні колонки про дві України в "газєту Ізвєстія"?

Ні! В цей самий час його компанія затято судиться з Мінкультом, щоб збудувати 16-поверховий готель там, де жили Леся Українка, Михайло Старицький, Микола Лисенко і Панас Саксаганський.

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Місяць тому до мене потрапили ці матеріали судів. Але я довго не могла розкопати, хто такий Ігор Штрель, на якого оформлена ця компанія. І от прекрасний Максим Опанасенко видав сюжет, як "дружаня" Єрмака Артем Колюбаєв зайшов у будівельний бізнес Столара і там знову виплила компанія "Астера" Штреля. Так от кіпрські звіти цієї офшорки прямо вказують на зв’язок з Медведчуком.

За понад 10 років боротьби за цю ділянку компанія Рестін жодного разу не отримувала прямого дозволу на будівництво — ні від Київради, ні від ДАБІ, ні від Мінкульту. Вона їх отримувала тільки через суди! І я не впевнена, що суддя Лариса Тацій не продовжить цю сумну традицію.

За понад 10 років боротьби за цю ділянку компанія Рестін жодного разу не отримувала прямого дозволу на будівництво — ні від Київради, ні від ДАБІ, ні від Мінкульту. Вона їх отримувала тільки через суди! І я не впевнена, що суддя Лариса Тацій не продовжить цю сумну традицію

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Правда, Київрада таки може розірвати договір оренди, навіть якщо там поперек дороги одна фракція. Сподіваюсь, прізвище Медведчук і бажання ще колись кудись обратись трохи опритомнить окремі персоналії.

І ще, в продовження давньої дискусії про музей однієї вулиці. Цей музей має бути на геть іншій вулиці, щоб наші діти вчили не булгаківський білогвардійський наратив про російський Київ, а знали це місто українським, де жили люди, які зробили нашу культуру європейською; знали не лише пса Патрона, але й про пса Титана, якого не останні чоловіки України носили на ношах вигулювати в голосіївські пущі, і розуміли, що чеховська Чайка — це вплив Заньковецької й "Талану" Старицького, а сестри "Сестри Прозорови" в реалі звалися — Линтварьови й жили не в Росії, а на Сумщині.

Може, вже час надати Музею видатних митців статусу національного, щоб туди вже не лізли ні Медведчуки, ні Столари, ні новітні Колюбаєви, а у дворі там знову росли груші, сливи та квіти?

Тому Олександре Ткаченку, Євгеніє Кравчук, може, вже час надати Музею видатних митців статусу національного, щоб туди вже не лізли ні Медведчуки, ні Столари, ні новітні Колюбаєви, а у дворі там знову росли груші, сливи та квіти?

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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