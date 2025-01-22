МЗС України анонсувало розширення цифрових консульських послуг для громадян за кордоном
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував розширення цифрових консульських послуг для громадян за кордоном у 2025 році
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
За словами міністра, йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.
"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, і під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ", – пояснив Сибіга.
Також він анонсував запуск протягом пів року нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться послуг, що мають найбільший попит. Так, досвід отримання державних послуг для українців за кордоном буде подібним до досвіду користування Дією в Україні.
Крім того, Сибіга оголосив, що в лютому в кількох країнах буде запроваджено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з Новою Поштою.
"Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі "Дія", один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою", – зазначив міністр.
Він також повідомив про плани МЗС навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія, а в другій половині 2025 року – запустити комплексну послугу з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб.
За словами Сибіги, в цей же термін в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.
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