У Києві відкрили "Вівтар свободи", який показує 27 регіонів, представлені автентичними іконами
У Києві в День соборності України відкрили мистецький проєкт "Вівтар свободи", який презентує 27 регіонів, представлені унікальними автентичними іконами
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Вівтар свободи" спрямований на збереження національної духовності та покликаний поєднати існуючі конфесії і продемонструвати духовно-культурну спадщину держави.
В основі експозиції - 27 українських регіонів, представлені унікальними автентичними іконами, що написали на бронеплитах від бронежилетів захисників і захисниць України.
"У 23 році ми започаткували проєкт "Вівтар свободи". Протягом року ми відтворювали історію кожної ікони, яку можна побачити на мапі України, спілкувалися з представниками духовенства. Надзвичайну велику допомогу й підтримку отримали від блаженнішого Епіфанія і його команди, які скеровували наші команди щодо роботи з тією чи іншою іконою, яка презентує ту чи іншу область", - сказав автор проєкту Олександр Ковальчук.
Він акцентував, що 27 ікон відображають 24 області, Республіку Крим, а також окремо міста Севастополь і Київ.
Масштабну експозицію можна переглянути в головному корпусі Національного музею історії України у Другій світовій війні.
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Фото: Тетяна Голунова
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