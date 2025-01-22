У Києві відкрили "Вівтар свободи", який показує 27 регіонів, представлені автентичними іконами

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Вівтар свободи" спрямований на збереження національної духовності та покликаний поєднати існуючі конфесії і продемонструвати духовно-культурну спадщину держави.

В основі експозиції - 27 українських регіонів, представлені унікальними автентичними іконами, що написали на бронеплитах від бронежилетів захисників і захисниць України.

"У 23 році ми започаткували проєкт "Вівтар свободи". Протягом року ми відтворювали історію кожної ікони, яку можна побачити на мапі України, спілкувалися з представниками духовенства. Надзвичайну велику допомогу й підтримку отримали від блаженнішого Епіфанія і його команди, які скеровували наші команди щодо роботи з тією чи іншою іконою, яка презентує ту чи іншу область", - сказав автор проєкту Олександр Ковальчук.

Він акцентував, що 27 ікон відображають 24 області, Республіку Крим, а також окремо міста Севастополь і Київ.

Масштабну експозицію можна переглянути в головному корпусі Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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Фото: Тетяна Голунова