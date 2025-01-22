В рамках наступу на Покровськ росіяни можуть зайти в Дніпропетровську область, - військовий оглядач Попович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Російська окупаційна армія зараз здійснює операцію з охоплення Покровська. Тобто, зараз їх найближча мета - перерізати всі логістичні шляхи ЗСУ до Покровська, які ведуть до Дніпропетровської області. В рамках цих дій росіяни можуть зайти на територію Дніпропетровської області. Це реальність, до якої нам напевно доведеться звикнути, оскільки ворог там продовжує тиснути на наші позиції. Не потрібно мати якоїсь військової освіти, щоб подивитись на карту і зрозуміти, що відбувається навколо Покровська. Там ще не напівоточення, але ситуація напружена", - пояснив Попович.

За словами оглядача, ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ на Покровському напрямку і намагається просуватись на таких ділянках фронту.

"Росіяни знаходять слабкі місця в нашій обороні й намагаються там просуватись. Зараз таке просування відбувається у бік Дніпропетровської області. Тому, в рамках їхнього обхідного маневру вони можуть зайти на територію Дніпропетровщини", - додав він.

Також, як вважає Попович, російські окупанти не ставлять за першочергову мету наступ на Покровськ. Спочатку вони намагаються перерізати всі логістичні шляхи до міста.

"Якщо ворогу вдасться зайти на околиці Покровська, то почнуться вуличні бої. Втім, гадаю, що зараз у них не стоїть завдання зайти у місто. Вони хочуть спочатку перерізати логістику, яка веде до Дніпропетровської області, а вже потім спробувати заходити в Покровськ, щоб захопити його", - наголосив оглядач.

21 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські військові змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками й малими селами з заходу

повідомив, що російські військові змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області та намагаються обійти місто лісопосадками й малими селами з заходу 22 січня у Генштабі від початку доби 21 січня на російсько-українському фронті сталося 121 бойове зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.



