Український криголам "Ноосфера" вперше забезпечує дослідження на замовлення США
Український криголам "Ноосфера" вперше забезпечує дослідження в Південному океані на замовлення Національного наукового фонду США
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
"Уже кілька днів наш криголам працює у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер". З борту "Ноосфери" дослідники з США виконують свою програму морських досліджень", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що це перша така місія не лише для "Ноосфери", а й загалом для українського флоту. На честь цієї співпраці на судні й на станції підняли прапори обох країн.
"Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну для нас дедалі актуальнішою стає співпраця з іншими державами в Антарктиці. Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й "антарктична дипломатія", оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики", – сказав директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Наприкінці цього тижня криголам має завершити місію на "Палмері" та з американськими колегами на борту вирушити до української станції "Академік Вернадський", де заплановані перемовини щодо розширення співпраці.
- У грудні 2024 року флагман науково-дослідницького флоту криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна в Антарктику, розпочавши четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.
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