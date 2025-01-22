Український криголам "Ноосфера" вперше забезпечує дослідження на замовлення США

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Уже кілька днів наш криголам працює у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер". З борту "Ноосфери" дослідники з США виконують свою програму морських досліджень", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це перша така місія не лише для "Ноосфери", а й загалом для українського флоту. На честь цієї співпраці на судні й на станції підняли прапори обох країн.

"Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну для нас дедалі актуальнішою стає співпраця з іншими державами в Антарктиці. Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й "антарктична дипломатія", оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики", – сказав директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Наприкінці цього тижня криголам має завершити місію на "Палмері" та з американськими колегами на борту вирушити до української станції "Академік Вернадський", де заплановані перемовини щодо розширення співпраці.