Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
Флагман українського науково-дослідницького флоту криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Криголам вирушив у подорож увечері 12 грудня. Це вже четвертий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.
Як і три попередні антарктичні сезони, четвертий проходить під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри це, Україна й надалі здійснює міжнародні зобов’язання й забезпечує неперервність досліджень на станції "Академік Вернадський", а також виконання міжнародних наукових проєктів, фінансованих ЄС.
Як зазначають науковці, цього сезону "Ноосфера" ще активніше, ніж раніше, співпрацюватиме з антарктичними програмами інших країн, зокрема з Польщею, США, Іспанією та Чехією.
Зокрема, наш криголам учетверте поспіль забезпечить ротацію польських полярників і доставить вантажі до польської антарктичної станції "Арцтовський", розташованої на острові Кінг Джордж.
Окрім того, Національний науковий фонд США обрав українське судно для проведення морських досліджень у водах Південного океану навколо американської станції "Палмер" – найближчого сусіда "Станції Вернадського".
Щодо Іспанії, то "Ноосфера" забезпечить проведення досліджень і доставку вантажів для станції "Габріель де Кастилья". Також українські науковці виконають низку спільних робіт із Чеською антарктичною експедицією.
Окрім того, а рамках сезону заплановано дослідження за двома проєктами в межах програми "Горизонт Європа":
- OCEAN:ICE – океанографічні дослідження зміни течій у протоці Брансфілд;
- EXPLORA – добір зразків морських бактерій для їхнього подальшого культивування та пошуку корисних властивостей.
Усі міжнародні дослідження та проєкти фінансують закордонні партнери.
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Уже традиційно на початку сезону судно доправить до української станції "Академік Вернадський" групу технічних фахівців. Вони мають провести невідкладні ремонтні роботи на станції протягом короткого арктичного літа. У планах – заміна каналізації, світильників, реконструкція та розширення майданчика для метеодосліджень.
Наприкінці четвертого сезону криголам забезпечить перезмінку річних Українських антарктичних експедицій.
Очікується, що судно дістанеться станції "Академік Вернадський" перед Новим роком.
- Від січня 2022-го до квітня 2024 року "Ноосфера" успішно відпрацювала три антарктичні сезони.
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