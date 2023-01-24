Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України. Деталі про долю “колишніх” з ОПЗЖ — читайте в новому дослідженні від R&D центру YouControl.

Хронологія подій після 24 лютого

Березень. Першим, хто покинув лави фракції ОПЗЖ після початку повномасштабного вторгнення рф до України, а точніше був виключений зі складу фракції, став Ілля Кива. 15 березня він був позбавлений мандату народного депутата України. У цей же день зі складу фракції вийшли народні депутати Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Ігор Абрамович і Вадим Столар. 19-го березня РНБО призупинила діяльність партії ОПЗЖ на час воєнного стану через російське вторгнення в Україну. А наприкінці місяця фракцію покинули ще 5 депутатів: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашов, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

Квітень. Була призупинена діяльність однойменної фракції ОПЗЖ у Верховній раді Україні.

Травень. Фракція ОПЗЖ офіційно припиняє своє існування.

Червень. Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії ОПЗЖ та ухвалив рішення про передачу майна і коштів партії на користь держави.

Вересень. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу політичної партії ОПЗЖ та остаточно заборонив її діяльність на території України.

ПЗМЖ та “Відновлення України” на заміну ОПЗ

У квітні 2022 р. стало відомо, що 25 депутатів із фракції ОПЗЖ увійшли до складу новоствореної депутатської групи “Платформа за життя та мир” (далі ПЗМЖ). Головою групи став Юрій Бойко. У липні до групи приєднався Юрій Павленко. Зокрема до складу депутатської групи ПЗМЖ увійшли подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод, Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Олександр Пономарьов, Сергій та Юлія Льовочкіни. Остання наприкінці листопада 2022 року достроково склала мандат ВРУ.

У другій половині травня 2022 р. була створена ще одна депутатська група - “Відновлення України”, до складу якої увійшли 12 колишніх членів фракції ОПЗЖ. Співголовою групи став Ігор Абрамович, а до складу увійшли, зокрема, відомі представники бізнесу — Вадим Столар та Олександр Фельдман.

Що з іншими колишніми депутатами ОПЗЖ?

Колишні члени ОПЗЖ, крім Іллі Ківи та тих, що приєдналися до новостворених депутатських груп, увійшли до лав позафракційних депутатів: Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович та Федір Христенко.

При цьому на початку листопада 2022 р. Верховна рада України достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича. А в січні 2023 року було припинено українське громадянство Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна і вони були позбавлені мандатів ВРУ.

Федір Христенко залишився у складі позафракційних депутатів, при цьому він був відсутній на всіх засіданнях Верховної ради України за період з червня по грудень 2022 року.

21 комітет за участі колишніх членів ОПЗЖ

Аналітики YouControl на основі аналізу відкритих в умовах воєнного стану джерел інформації (сайт ВРУ, сайти комітетів ВРУ, публікації в медіа) з'ясували, що колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України. Так, депутати, більшість з яких донедавна активно підтримувала проросійську риторику, не просто продовжують політичну діяльність, а ще й є особами, які мають реальний вплив на прийняття важливих державних рішень.

Найбільша кількісна присутність депутатів колишньої ОПЗЖ (3 та більше осіб) в:

Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики: Ігор Абрамович, Олександр Лукашев, Антоніна Славицька, Микола Скорик та Юрій Солод;

Комітеті з питань бюджету: Віталій Борт, Валерій Гнатенко, Сергій Дунаєв та Олександр Качний;

Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг: Юлій Іоффе, Ігор Кісільов та Володимир Мороз;

Комітеті з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України: Юрій Загородній, Михайло Папієв та Наталія Приходько;

Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування: Дмитро Ісаєнко, Володимир Кальцев та Тетяна Плачкова.

Комітети ВРУ, у складі яких по 2 представників колишньої фракції ОПЗЖ:

Комітет з питань правоохоронної діяльності: Григорій Мамка, Суто Мамоян;

Комітет з питань аграрної та земельної політики: Вадим Столар, Федір Христенко;

Комітет з питань правової політики: Василь Німченко, Олександр Пузанов;

Комітет з питань екологічної політики та природокористування: Олександр Фельдман, Віктор Чорний.

В усіх інших комітетах засідає по одному народному депутату від фракції колишньої ОПЗЖ. Зокрема:

Сергій Льовочкін є членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова. Його колега по комітету Тетяна Циба та “Рух Чесно” вже наголошували, що Шуфрич має піти з посади голови комітету, проте сам він у грудні 2022 року заявив, що не збирається добровільно йти з посади очільника комітету.

Григорій Суркіс є секретарем Комітет з питань молоді і спорту. В листопаді 2022 року він разом із колегою по фракції Нестором Шуфричем залишили склад Національного олімпійського комітету.

Анатолій Бурміч входить до складу Комітету з питань антикорупційної політики.

За даними оприлюднених результатів голосування за законопроєкти явку колишніх членів фракції ОПЗЖ на засіданнях ВРУ у період червень-грудень 2022 року складно назвати задовільною. Найбільшими “прогульниками” — були відсутні на 100% або більшій частині засідань ВРУ — стали: Ігор Абрамович, Наталія Королевська, Юрій Солод, Федір Христенко, Олег Волошин, Олександр Пономарьов, Вадим Столар, а також нині вже позбавлені мандатів Тарас Козак, Вадим Рабіновіч, Ренат Кузьмін та Віктор Медведчук. Більшість зі згаданих вище депутатів, також були відсутні і на засіданнях ВРУ з початку повномасштабного вторгнення по травень 2022 року включно.

Що в підсумку?

Попри припинення існування проросійської фракції ОПЗЖ, більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та членів 2-х новостворених депутатських груп. Представники цих груп входять до складу стратегічно важливих в умовах війни з РФ комітетів ВРУ, впливають на формування, розгляд та прийняття законів. Тобто мають реальний доступ до критичної інформації та впливають на зміни у законодавстві й формуванні політичної повістки.

Також “правонаступники” ОПЗЖ — депутатські групи ПЗЖМ та “Відновлення України” — мають у своєму складі значну кількість представників бізнесу. Так, значна кількість народних депутатів, які мають мандати ВРУ та є колишніми членами фракції ОПЗЖ, мають відношення до так званих “ФПГ” чи груп компаній, що визначені в системі YouСontrol (наприклад АВЕК, Група родини Льовочкіних, Група Юрія Бойка, Група Нестора Шуфрича та інші).

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, держава обмежила доступ до вкрай важливих публічних реєстрів. Зокрема, обмеження доступу до ЄДР та повне закриття доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, робить вкрай складним виявлення зв’язків колишніх представників проросійської ОПЗЖ із країною-агресором. А також не дає змогу відстежувати факти їх причетності до нового бізнесу, на який вони потенційно можуть впливати через свою депутатську діяльність. Тобто, правдиво невідомі критично важливі дані щодо зв’язків та діяльності колишніх членів ОПЗЖ, чинних членів ПЗМЖ й “Відновлення України”. А враховуючи проросійські наративи ОПЗЖ протягом років, можна лише уявити рівень потенційної загрози її “потомства” та шкоди для держави сьогодні.