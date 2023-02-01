Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко.

"Обшуки проходять у в.о. податкової інспекції міста Києва Оксани Датій. По справі з махінаціями з НДС", - написав він.

"Виконуюча обов’язки начальника київської податкової є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", - повідомили в ДБР.

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

Сьогодні правоохоронці прийшли з обшуками до ексміністра Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах.

Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського.