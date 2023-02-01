Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський. Як я і казав раніше", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено.

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