Кабмін звільнив керівництво Державної митниці
Кабінет міністрів звільнив керівний склад Держмитниці - виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський. Як я і казав раніше", - йдеться у повідомленні.
- Раніше голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено.
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