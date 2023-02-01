Арахамія анонсував звільнення усього керівництва митниці
Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено
Про це Арахамія повідомив у telegram.
Нардеп перелічив резонансні обшуки, які проводяться по всій Україні 1 лютого та заявив, що незабаром у відставку піде все керівництво митниці.
"Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Сьогодні: обшуки у податковій, вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони, обшуки у Коломойського по "Укрнафті", ціла серія негласних слідчих дій, обшуки у Авакова, обшуки у Столара, звільнення всього керівного складу митниці. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - написав Арахамія.
- 1 лютого стало відомо, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського.
- Також 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до податкової Києва.
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