Очільник СБУ прокоментував численні обшуки 1 лютого

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Так, 1 лютого Служба "відпрацьовувала" осіб, які своїми діями могли нашкодити безпеці держави: зрадників України й агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів. СБУ проводила десятки обшуків у різних регіонах країни.

"Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося про численні обшуки в українських депутатів і бізнесменів: СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту;

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки і в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.

Правоохоронці, зокрема, прийшли з обшуками до ексміністра Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах.

Також слідчі Державного бюро розслідувань 1 лютого прийшли з обшуками до податкової Києва.

ЗМІ тоді ж писали, що СБУ проводить обшуки у столичного забудовника й нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb