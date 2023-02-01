Очільник СБУ прокоментував численні обшуки 1 лютого
Василь Малюк, голова Служби безпеки України, заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу": 1 лютого правоохоронці провели низку обшуків у депутатів і бізнесменів
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Так, 1 лютого Служба "відпрацьовувала" осіб, які своїми діями могли нашкодити безпеці держави: зрадників України й агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів. СБУ проводила десятки обшуків у різних регіонах країни.
"Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки", - сказав він.
- Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося про численні обшуки в українських депутатів і бізнесменів: СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту;
- Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки і в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.
- Правоохоронці, зокрема, прийшли з обшуками до ексміністра Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах.
- Також слідчі Державного бюро розслідувань 1 лютого прийшли з обшуками до податкової Києва.
- ЗМІ тоді ж писали, що СБУ проводить обшуки у столичного забудовника й нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.
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