Про це йдеться у розслідуванні ZN.UA.

Журналісти видання стверджують, що йдеться про велику аферу. За їхніми даними, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу за цілком прийнятною ціною – по 86 доларів за куртку (для порівняння – інший постачальник, із Болгарії, віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 доларів).

Проте, як стверджують автори дослідження, з Туреччини насправді їхали не зимові куртки.

"За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою", – зазначено в розслідування.

ZN.UA продемонстрував пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Як видно в документах, загальна вартість 4900 курток спершу зазначена як 142 тис. дол., а відтак – 421 тис. дол. Самі ж куртки спершу вказані як "камуфляжні", а згодом – як "зимові повітрозахисні", відповідно, ціна за них зросла із 29 до 86 доларів за штуку. Як зазначають журналісти, маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя.

У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, журналісти ZN.UA виявили, що куртки з цієї партії продають на OLX.

Як зазначено в розслідуванні, Міноборони також утридорога купувало шоломи для бійців. Журналісти стверджують, що відомство замовило й оплатило товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА. Насправді ж це були шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2. При цьому, як повідомляло видання "Наші гроші", торік Міноборони мало контракти на ці шоломи у тому числі за ціною 348 і 468 дол. Тим часом саме міністерство і його держпідприємство Спецтехноекспорт імпортували шоломи за ціною від 132 до 293 дол. за одиницю.

Журналісти також оприлюднили копію контракту на закупівлю сухпайків весни 2022 року. За їхніми даними, Міноборони замовило у київської фірми ТОВ "Танос Технолоджи" мільйон вегетаріанських сухпайків із Туреччини на 430 млн грн. У початковій версії в сухпайку був підігрівач їжі, але потім він зник, натомість до складу сухпайка включили курячий паштет.

Як порахували журналісти, разом курячий паштет, печиво, кава у стіках та одноразовий посуд, які додали до пайка, коштували 248 гривень – дорожче, ніж у магазинах.

ZN.UA також пише, що слідчі СБУ отримали доступ до сухпайків, які привезла "Танос Технолоджи". Вони виявилися упакованими в картонні коробки з надписом "Відновлюйся, Україно. Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки" з логотипом Legurme. Цей бренд належить компанії Yayla, під ним вона продає певну частину своєї продукції. Навесні 2022 року турецькі продукти з’явилися в Україні як благодійна допомога. Наприклад, Червоний Хрест роздавав такі продукти в Хмельницькому. У травні 2022-го "допомогу від президента" з продуктами бренду Yayla отримала Лозівська громада на Харківщині. Також продуктами бренду Legurme забезпечував людей благодійний фонд "Крок з надією".