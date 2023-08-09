СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець надав дозвіл командуванню однієї з військових частин вінницького гарнізону на перерахування місцевій фірмі майже 16 мільйонів бюджетних гривень.

Правоохоронці встановили, що це була сума авансового платежу комерсантам, які згідно з укладеним договором мали побудувати об’їзну дорогу з інженерними укріпленнями навколо військової бази.

Однак, за даними СБУ, підрядники не проводили жодних будівельних робіт, передбачених підписаним документом, а отримані державні гроші розікрали.

На підставі зібраних доказів заступнику директора Департаменту Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.