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Правоохоронці проводять обшуки в екснардепа Макеєнка, якого підозрюють у відмиванні понад 500 млн грн

9 серпня, 2023 середа
12:30
Кримінал На фото: обшук в екснардепа Макеєнка

У середу, 9 серпня, СБУ та ДБР проводять обшуки в колишнього народного депутата-регіонала Володимира Макеєнка у справі щодо відмивання понад 500 млн грн

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів", - йдеться в заяві.

Правоохоронці перевіряють причетність колишнього народного депутата до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. Також інформацію про ухилення від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму більше ніж 63 млн грн. У зв’язку з цим, слідчі проводять обшуки у помешканнях керівників компаній, які контролюються нардепом, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

На фото: обшук в екснардепа МакеєнкаНа фото: обшук в екснардепа МакеєнкаНа фото: обшук в екснардепа Макеєнка

Фото: Служба безпеки України

За даними правоохоронців, саме через ці структури екснардеп міг проводити оборудки з легалізації неофіційних доходів.

Кримінальне провадження розпочате за легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.

Зловмиснику може загрожувати до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посад до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають прізвища депутата, проте Громадське уточнює, що йдеться про Володимира Макеєнка.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про Макеєнка

Володимир Макеєнко - колишній народний депутат України, по 2014 рік обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів, а також був членом Політради Партії регіонів. Макеєнко був головою Київської міської державної адміністрації часів Революції гідності, з 25 січня по 7 березня 2014 року.

7 листопада 2019 ДБР провело обшук у помешканні Макеєнка у зв’язку зі звинуваченнями у несплаті податків.

У лютому 2021 року п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка.

Новини
Партія регіонів
Верховна Рада
СБУ
ДБР
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