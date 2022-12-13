Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності
13 грудня Верховна Рада України проголосувала за закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності
Про це написав нардеп Ярослав Железняк.
"Резонансний законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності підтриманий у цілому", - пише Железняк.
Проєкт закону підтримало 228 народних обранців.
"Я голосував проти, вважаю, що це може створити небачені раніше можливості для зловживання забудовників", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Йдеться про законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності", який депутати ухвалили у першому читанні ще в липні 2021 року. Через значну кількість правок проєкт досить довго переглядали.
Раніше сьогодні на сайті Асоціації міст України голови населених пунктів нашої країни виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування: "Закон веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації".
Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст. Зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницького - Олександр Симчишин, Тернополя - Віталій Надал, Рівного - Олександр Третяк, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, Чернігова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергій Сухомлин та інші.
"Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами й тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Саме так працює демократичне громадянське суспільство", - наголосили мери.
Водночас підтримав законопроєкт міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Він вперше на рівні закону прибирає чиновників від прийняття рішення, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах. Якщо ж всі документи в порядку - відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками", - написав міністр.
Учора, 12 грудня, рух ЧЕСНО закликав у парламентарів не квапитися з прийняттям містобудівної реформи: "Один з найбільших ризиків: громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе".
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