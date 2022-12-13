Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

"Резонансний законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності підтриманий у цілому", - пише Железняк.

Проєкт закону підтримало 228 народних обранців.

"Я голосував проти, вважаю, що це може створити небачені раніше можливості для зловживання забудовників", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Йдеться про законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності", який депутати ухвалили у першому читанні ще в липні 2021 року. Через значну кількість правок проєкт досить довго переглядали.

Раніше сьогодні на сайті Асоціації міст України голови населених пунктів нашої країни виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування: "Закон веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації".

Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст. Зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницького - Олександр Симчишин, Тернополя - Віталій Надал, Рівного - Олександр Третяк, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, Чернігова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергій Сухомлин та інші.

"Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами й тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Саме так працює демократичне громадянське суспільство", - наголосили мери.

Водночас підтримав законопроєкт міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він вперше на рівні закону прибирає чиновників від прийняття рішення, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах. Якщо ж всі документи в порядку - відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками", - написав міністр.

Учора, 12 грудня, рух ЧЕСНО закликав у парламентарів не квапитися з прийняттям містобудівної реформи: "Один з найбільших ризиків: громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb