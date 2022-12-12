"Позбавить громадян впливу на забудовників". Рух ЧЕСНО закликав не квапитися з прийняттям містобудівної реформи
Рух ЧЕСНО вимагає у парламентарів не квапитися з прийняттям містобудівної реформи
Про це рух ЧЕСНО повідомляє у Facebook.
"Рух ЧЕСНО вимагає у парламентарів не квапитися з прийняттям містобудівної реформи і якісно попрацювати над зауваженнями стейкхолдерів. Один з найбільших ризиків: громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією руху ЧЕСНО, на необхідності врахувати пропозиції усіх зацікавлених сторін наголошують ЗМІ та низка членів профільного комітету, зокрема й представники "Слуги Народу".
"Суперечливий законопроєкт вже стоїть у попередньому порядку денному найближчої сесії. Без належного обговорення пропозицій стейкхолдерів Рух ЧЕСНО вважає недоцільним підтримувати цей законопроєкт. Голосування буде вважатися маркерним. За його результатами інформація про голосування буде додана кожному народному депутату в його профіль на ПолітХаб", - повідомили в організації.
- 1 грудня Верховна Рада мала розглянути проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у другому читанні, однак парламент зняв його з розгляду.
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