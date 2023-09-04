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Міністр оборони Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку

4 вересня, 2023 понедiлок
09:55
Суспільство Олексій Резніков

У понеділок, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку

Про це він написав у Twitter.

"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати на українську армію протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду сучасної історії України", - написав він. 

Скандал з Резніковим: що відомо

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. 

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Натомість 3 вересня він прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.

У неділю, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова. За його словами, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Новим очільником МОУ, ймовірно, стане Рустем Умєров.

Україна
політика
Міністерство оборони
Олексій Резніков
Міністр оборони України
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