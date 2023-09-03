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"Всі рішення приймає президент": Резніков про можливу відставку та призначення послом до Великої Британії

3 вересня, 2023 неділя
17:11
Суспільство міністр оборони України Олексій Резніков

Олексій Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Резніков наголосив, що всі рішення приймає президент, а все решта - думки.

“Всі рішення стосовно МОУ та МЗС приймає президент. Все решта - це думки”, - коментує глава міністерства оборони.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. 

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров

Олексій Резніков
Велика Британiя
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