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"Це не клопіт України". Резніков відреагував на скандал із зимовою формою та висловився щодо ціни

26 серпня, 2023 субота
20:37
Війна з Росією міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року

Про це повідомляє "Бабель".

За словами Резнікова, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Мова йде про дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців.

"Кожна куртка коштувала $86 (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1 072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України", — зазначив міністр оборони.

Олексій Резніков також сказав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони вже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.

Також міністр оборони відзначив, що нардеп Анастасія Радіна і журналіст Михайло Ткач нібито не прийняли його виклику. 

"Без звинувачення в підміні зимових курток на літні в розслідуванні не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Нехай так. Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації", — наголосив Олексій Резніков.

Скандал через зимову форму

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу".

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

Реакція журналіста Михайла Ткача на пропозицію міністра

"Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота", - написав журналіст "Української правди".

Натомість Ткач заявив, що Резніков мав піти з посади ще після розслідування про закупівлю міністерством оборони яєць по 17 гривень.

"Але ви втягнули суспільство в шоу з кілограмами, штуками, та іншими маніпуляціями, місця яким не має бути в міністерстві оборони під час повномасштабної війни", - сказав Ткач.

Також, за словами журналіста, він не розуміє, чому міністр хоче, щоб Ткач не займався журналістикою саме 3 роки.

"Саме стільки часу ще потрібно для того, щоб розпиляти бюджет цієї країни по кишенях нетурецьких курток?" - йдеться у повідомленні.

За його словами, через три роки Резнікова вже може не бути на посаді міністра оборони, а Ткач продовжуватиме свою роботу. 

Реакція депутатки  Анастасії  Радіни

Народна депутатка Анастасія Радіна запропонувала міністру оборони Олексію Резнікову до 9 ранку 28 серпня спростувати інформацію щодо:

  • Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая;
  • Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документа підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк.

Якщо він не спростує цю інформацію, то має піти у відставку.

"Спростуєте - я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії", - додала Радіна.

За її словами, міністр воюючої країни мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими, мав би забезпечувати військових БПЛА та запускати агенцію тилових закупівель. Однак, як стверджує Радіна, Резніков не повинен витрачати свій час на "боротьбу із журналістами"

Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Олексій Резніков
Військові новини
Міністр оборони України
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