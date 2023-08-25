Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових

Про це пише "Бабель".

Як зазначає видання, якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач - піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Однак, якщо буде навпаки, то Резніков подає у відставку.

Міністр заявив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

У цьому парі Олексій Резніков просить Комітет з етики депутатів Верховної Ради України та Комісію з журналістської етики бути арбітрами, а редакції українських видань — спостерігачами.