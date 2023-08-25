Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових
Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту
Про це пише "Бабель".
Як зазначає видання, якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач - піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.
Однак, якщо буде навпаки, то Резніков подає у відставку.
Міністр заявив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".
У цьому парі Олексій Резніков просить Комітет з етики депутатів Верховної Ради України та Комісію з журналістської етики бути арбітрами, а редакції українських видань — спостерігачами.
- 10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.
- Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу".
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