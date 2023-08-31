Резніков може залишить пост міністра оборони наступного тижня, наступником розглядатимуть Умєрова, - Железняк

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

"Отже, за моєю інформацією, Резніков залишить пост міністра оборони й згодом поїде послом у Велику Британію. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено", - написав народний обранець.

На місце міністра, ймовірно, буде подано голову Фонду держмайна Рустема Умєрова: "Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом".

Читайте також: Міністр розбрату. Чи треба критикувати Резнікова? - блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Нового очільника ФДМУ поки не обрано.

Щодо того наскільки ця інформація точна, то Железняк відповів: "Сучасна кадрова політика вміє вражати, але вже вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше деякі".

Зміни можуть бути вже наступного тижня.

Українська Правда з посиланням на власні джерела у Кабміні та ВР теж підтверджує таку інформацію.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.