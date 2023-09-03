Зеленський підтвердив звільнення Резнікова

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни", - заявив президент.

За його словами, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

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"Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав лідер держави.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року.

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Натомість 3 вересня він прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.