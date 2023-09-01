Суд визнав порушення в закупівлях Міноборони 1 млн продуктових наборів для ЗСУ на 430 млн грн

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Ідеться про незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством.

Було передбачено закупівлю мільйона продуктових наборів на загальну суму 430 млн грн.

"Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії. Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції", - розповіли в ОГП.

Суд визнав, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось із порушенням вимог чинного законодавства та суперечить інтересам держави.

Інші скандали з закупівлями Міноборони

21 січня видання Дзеркало тижня повідомило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Пізніше цей скандал отримав назву "яйця по 17 грн". Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

10 серпня журналісти опублікували розслідування, згідно з яким Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу". Міністр оборони Резніков уклав парі з депутаткою Радіною і журналістом Ткачем: він піде з посади очільника МО, якщо факт поставок літніх курток замість зимових буде доведено. Якщо ж насправді були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити працювати за фахом.