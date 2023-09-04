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Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення

4 вересня, 2023 понедiлок
10:52
Суспільство Рустем Умєров

У понеділок, 4 вересня, Рустем Умєров подав до Верховної Ради України заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади", - написав він.

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Зазначається, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Умєров подав заяву про звільнення

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук


Що цьому передувало

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контрактіз турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. 

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков має залишити посаду і стати послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Також 31 серпня журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що ймовірність призначення Умєрова на посаду міністра оборони України близька до 100%. За його словами, призначення на високі посади кримських татар є добрим сигналом у перспективі звільнення Криму. 

Натомість 3 вересня Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.

У понеділок, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Її прийняв голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Україна
Верховна Рада
політика
Фонд держмайна
Руслан Стефанчук
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