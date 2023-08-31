Журналіст Муждабаєв: ймовірність призначення Умєрова на посаду міністра оборони України близька до 100%

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, ймовірність призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України дуже близька до 100%. Про це мені повідомили мої джерела, які я додатково перевіряв. Підтверджую, що Умєров є найімовірнішою кандидатурою на цю посаду. Також доброю новиною є призначення Арсена Жумаділова на посаду голови оборонних держзакупівель. Мені приємно і я пишаюся, що це люди з Криму, яких знаю достатньо давно", - зазначив журналіст.

Айдер Муждабаєв додав, що на такі високі посади обираються кандидати виключно за фахом, досвідом, репутацією.

"Арсен Жумаділов зарекомендував себе дуже добре, він ніколи не піде на жодну корупційну змову. Так само можна сказати про Рустема Умєрова, якого скоріш за все призначать міністром оборони України. Це людина з чистою біографією. Довгий час був радникам Мустафи Джемілєва. До речі, в Умєрова вільна англійська, він має досвід перемовин на високому рівні. Він дуже гарно будує комунікації й точно не захоче стати героєм якихось скандалів", - зауважив телеведучий.

За його словами, це не тільки нові люди, а нова хвиля державних діячів, які раніше не були при владі, відповідно, не тримаються старих зв'язків.

"Це люди з Криму, які прагнуть перемоги. З політичної точки зору це правильний сигнал як для проукраїнських людей у Криму, так і для міжнародної спільноти у питанні - чи зможе Україна повернути Крим, якщо на такі посади як міністр оборони призначають людей з Криму. Це ті люди, які з перших днів окупації Криму працюють над його звільненням", - підкреслив Муждабаєв.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.

31 серпня нардеп Ярослав Железняк проінформував, що міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров