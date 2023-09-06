"Ймовірно, Умєров встановить справедливість": нардеп Цимбалюк про відсутність екс-військкомів на фронті

Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що повідомив мені новопризначений міністр оборони, і колеги з Міністерства оборони, які справді володіють темою, то одиниці з колишніх керівників ТЦК і психологічного забезпечення потрапили "на нуль", або там де проходять бойові дії. Для цього є об'єктивні причини, бо більшість з них мають звання полковників і підполковників. А це посада командирів батальйонів, не нижче, і їм не можуть довірити особовий склад. Тому, що більшість з них не мають бойового досвіду. Але тут має бути соціальна справедливість. І все таки, я думаю, що новий міністр, який пообіцяв взяти під особистий контроль, тут встановить справедливість. Але, я ще раз підкреслюю, це буде працювати тоді, коли буде чіткий наказ Міністерства оборони, коли служба в ТЦК буде відбуватись на ротаційній основі. Так і є в більшості військових навчальних закладах, коли викладачем може бути тільки той, який має бойовий досвід. Більше того, ми знаємо, що певна кількість особового складу після поранення очікує на черговий перегляд медичними комісіями свого стану здоров'я", - повідомив Цимбалюк.

За його словами, вже до кінця цього року ми реально побачимо конкретні результати.

"Не одночасно всіх змінити, бо треба виконувати і план мобілізаційний. І більше того, там не тільки мобілізація, це і зміна особового складу, це і багато речей, що забезпечують повноцінну діяльність також певних територій, це і плани підготовки, постановка на військовий облік. І те, про що ми казали, також центр комплектування видає право на бронь на багатьох цивільних підприємствах, які забезпечують повноцінне несення бойових дій", - розповідає народний депутат.

Тільки тоді, коли в нас буде надійний тил, працююча економіка, сільське господарство, тільки тоді ми будемо мати успіх на фронті.

"Через те, забезпечення і розвиток економіки і переведення її на військові рейки, це теж завдання і центрів комплектування, бо вони мають розрізнити хто потрібен в тилу, а кого потрібно мобілізувати", - вважає Михайло Цимбалюк.