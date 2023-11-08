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Рада в першому читанні підтримала законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу УБД

8 листопада, 2023 середа
18:05
Суспільство УБД

У середу, 8 листопада, Верховна Рада в першому читанні підтримала два законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко

"Рада прийняла в першому читанні (тобто не остаточно!) два законопроєкти (№10062 і 9681), які стосуються автоматичного надання статусу УБД. Я співавтор одного з законопроєктів. На їх базі буде створено спільний до другого читання", - написав Гончаренко.

Законопроєкт №9681 щодо цифровізації набуття статусу учасника бойових дій в умовах воєнного стану передбачає механізм автоматичного отримання УБД через QR-код. 

Законопроєкт №10062 передбачає внесення змін до деяких законів України задля удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Нардепка Ірина Геращенко прокоментувала ухвалені в першому читанні законопроєкти та заявила, що сьогодні понад 1 млн військових пройшли війну, але статус учасника бойових дій отримали лише 15% героїв, а процедура отримання УБД є бюрократичною і складною.

"Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану №10062 прибирає бюрократичні перепони для надання статусу УБД: уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу УБД, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України. У ньому не враховано, що військовослужбовці проходять військову службу не тільки в ЗСУ та інших військових формуваннях, а й у СБУ, ДПСУ, ГУР, Держспецзв’язку та інших. Відомості будуть вільно оброблятися іншими органами державної влади, що суперечить Конституції України", – пояснила Геращенко.

Вона додала, що цим законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, привʼязаний до єдиного реєстру виборців, якого зараз фактично не існує. 

"На мою думку, це ускладнить і відтермінує процес автоматичного надання УБД. Також там є надмірне втручання в особисте життя громадян. Цей законопроєкт підтримали 295 депутатів за умови, що до другого читання ми вичистимо всі неконституційні норми", – пояснила депутатка.

Щодо проєкту закону про внесення змін до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо цифровізації набуття статусу учасника бойових дій в умовах воєнного стану №9681, то згідно з ним процедура отримання статусу УБД має тривати не більше шести днів і проводитися в електронному вигляді. 

Як уточнила Ірина Геращенко, зазначений проєкт закону передбачає, що підставою для отримання статусу УБД є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань. 

Законопроєкт передбачає, що командир військового формування зобов’язаний не пізніше ніж у триденний строк направити такий наказ у електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. При оформленні електронної особової картки УБД заборонено вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім’я якої оформлюють таку картку. Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.

"За цей законопроєкт проголосували 286 депутатів. Тепер робоча група обʼєднає два законопроєкти й до кінця листопада ми приймемо в цілому закон про автоматичне отримання УБД, який базуватиметься на обʼєднанні 2 проєктів", – додала Ірина Геращенко.

Які спрощені процедури передбачає ухвалений Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Сьогодні, 8 листопада, 278 депутатів підтримали в цілому зміни до Закону України №9141"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана. Закон регламентує присвоєння статусів учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

Відтепер компетентні органи зможуть самостійно звернутися до відповідальних органів або осіб по необхідні документи, що є підставою для надання статусу, якщо людина, щодо якої ухвалюють рішення, сама не подала їх. Своєю чергою відповідальний орган або особа зобов'язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж за тридцять днів від дати його надходження.

  • Законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД за QR-кодом №9681 подали до парламенту у вересні

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