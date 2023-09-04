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У Раді зареєстрували законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД за QR-кодом

4 вересня, 2023 понедiлок
20:00
Суспільство УБД

Українському парламенту пропонують впровадити спрощене набуття статусу учасника бойових дій, аби процедура отримання тривала не більше 6 днів і проводилась онлайн

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом №9681 пропонується, що для отримання статусу УБД відправляється бойовий наказ командира військового формування про направлення до району проведення воєнних дій, який він зобов’язаний надіслати до Єдиного державного реєстру ветеранів війни протягом трьох днів.

У реєстрі також за три дні має бути оформлена електронна особова картка учасника бойових дій, яка міститиме унікальний персональний електронний ідентифікатор (QR-код). Ця картка буде надіслана на мобільний телефон військовослужбовця. За допомогою нього можна буде підтвердити право на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їх сімей, пише пресслужба Європейської Солідарності.

"Закон має захищати українських героїв. Понад 850 тисяч бійців, які досі не отримали посвідчення через складну заплутану бюрократичну процедуру, нарешті отримають свій заслужений статус. Тепер їм не доведеться стояти в довгих чергах, завантажувати командування та принижуватися, аби отримати папірець-дозвіл", – заявив один з авторів законопроєкту Петро Порошенко.

Пропонується, що за бажанням військовослужбовця Держреєстр зможе надати посвідчення у паперовому вигляді. Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення мають однакову юридичну силу. Статус учасника бойових дій набуватиметься з моменту створення електронної особової картки.

  • 13 червня робоча група у Верховній Раді з питань розв'язання проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених. Вона погодилась підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям.
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