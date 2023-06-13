Робоча група погодилась підвищита виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, чекаємо голосування в сесійній залі, - Геращенко
Робоча група у Верховній Раді з питань вирішення проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, пише сайт партії "ЄС".
"Протягом лікування в лікарні вони дотримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом", – пише Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
"Європейську Солідарність" в групі представляють Петро Порошенко і я. Поінформували колег про наші останні візити до Херсону і також добилися законодавчого розв'язання проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Мова йде про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами та інших добровольців", – зауважує Геращенко.
"Засідання робочої групи відбулося сьогодні. Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки – й далі голосування в залі на найближчий сесії", – резюмує співголова фракції.
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