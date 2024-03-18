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Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"

18 березня, 2024 понедiлок
17:23
Суспільство Війна з Росією

Міноборони разом з партнерами створило інструмент військового обліку громадян - реєстру "Оберіг". Його окрема перевага — запобігання корупції

Про це повідомляє Міноборони.

Що таке реєстр «Оберіг» і для чого він потрібен

Як зазначає оборонне відомство України, єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" – це інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

Окремою перевагою Міноборони називає запобігання корупції.

"Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом", - йдеться у повідомленні.

Зараз Міноборони разом з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки ЄС в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

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Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
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