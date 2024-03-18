Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
Міноборони разом з партнерами створило інструмент військового обліку громадян - реєстру "Оберіг". Його окрема перевага — запобігання корупції
Про це повідомляє Міноборони.
Що таке реєстр «Оберіг» і для чого він потрібен
Як зазначає оборонне відомство України, єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" – це інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.
Окремою перевагою Міноборони називає запобігання корупції.
"Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом", - йдеться у повідомленні.
Зараз Міноборони разом з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.
Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки ЄС в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.
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