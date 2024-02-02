Новий порядок бронювання військовозобов'язаних: дані із законопроєкту

Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт №10449, що регламентує питання мобілізації, військового обліку та служби. Про це стало відомо 30 січня, вміст документу вже доступний для ознайомлення на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

Відповідно до тексту законопроєкту, бронюванню будуть підлягати військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

держслужбовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів – всі військовозобов’язані;

держслужбовці категорії "Б" та "В", в органах місцевого самоврядування – до 50% військовозобов'язаних;

у Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі судової охорони, в судах тощо;

в установах, організаціях та на підприємствах, які мають визначені мобілізаційні завдання/замовлення;

в установах, організаціях та на підприємствах, які визначаються як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це стосується також кінцевих бенефіціарних власників цих підприємств, у тому числі тих, які відіграють ключову роль у задоволенні потреб ЗСУ та інших військових формувань протягом особливого періоду.

Всі військовозобов’язані, які були заброньовані під час воєнного стану за органами державної влади, організаціями та іншими державними органами й установами, повинні уточнити дані щодо бронювання, використовуючи особистий кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста або зробити це через ТЦК СП.

Фото: Міністерство оборони України

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.