Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Новий порядок бронювання військовозобов'язаних: дані із законопроєкту

Новий порядок бронювання військовозобов'язаних: дані із законопроєкту

2 лютого, 2024 п'ятниця
12:07
мобілізація Бронювання військовозобов'язаних працівників

В оновлену версію законопроєкту №10449 Кабмін вніс суттєві зміни, які стосуються процесів бронювання військовозобов’язаних. Хто тепер може отримати "бронь"?

Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт №10449, що регламентує питання мобілізації, військового обліку та служби. Про це стало відомо 30 січня, вміст документу вже доступний для ознайомлення на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

Відповідно до тексту законопроєкту, бронюванню будуть підлягати військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

  • держслужбовці категорії "А", голови обласних, районних, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів – всі військовозобов’язані;
  • держслужбовці категорії "Б" та "В", в органах місцевого самоврядування – до 50% військовозобов'язаних;
  • у Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі судової охорони, в судах тощо;
  • в установах, організаціях та на підприємствах, які мають визначені мобілізаційні завдання/замовлення;
  • в установах, організаціях та на підприємствах, які визначаються як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це стосується також кінцевих бенефіціарних власників цих підприємств, у тому числі тих, які відіграють ключову роль у задоволенні потреб ЗСУ та інших військових формувань протягом особливого періоду.

Всі військовозобов’язані, які були заброньовані під час воєнного стану за органами державної влади, організаціями та іншими державними органами й установами, повинні уточнити дані щодо бронювання, використовуючи особистий кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста або зробити це через ТЦК СП.

Фото: Міністерство оборони України

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ЗСУ
Читайте також:
мобілізація в Україні
1 лютого, 2024 четвер
Які зміни чекають на людей з інвалідністю: новий законопроєкт про мобілізацію
1 лютого, 2024 четвер
Alyona Alyona подасть до суду на ведучих каналу "Ісландія" Іванова і Петрова за публічні приниження
Місце катастрофи російського літака Іл-76
1 лютого, 2024 четвер
Падіння Іл-76 у РФ: "Схеми"оприлюднили перші супутникові знімки з місця катастрофи
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
12:25
Олег Царьов
Суд арештував нерухомість ексдепутата Олега Царьова вартістю майже пів мільярда грн
12:13
аварія на ТЕЦ Бішкека
У Киргизстані на ТЕЦ Бішкека сталася аварія: припускають, що була диверсія
12:09
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових потребах, - прем'єр
12:09
OPINION
Віталій Портников
Стаття Залужного: головне. Колонка Віталія Портникова
12:06
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Точно не пройде формат демобілізації": нардепка Фріз про оновлений законопроєкт про мобілізацію
12:00
Оновлено
Вибори у Росії
Шойгу підтвердив намір залучити військових до "виборів" президента Росії на ТОТ
11:58
Тарас Кремінь
"Російськомовні бійці в окопах": Кремінь прокоментував аргумент тих, хто не хоче переходити на українську
11:47
російська армія, мобілізація
Корупція в армії РФ підриває ефективність окупантів, - британська розвідка
11:40
ЦРУ
У США до 40 років тюрми за найбільший витік даних в історії агентства засудили ексспівробітника ЦРУ
11:36
Огляд
світ, міжнародний огляд
З €50 млрд наданих ЄС, 33 – це позика, а Зеленський ще роздумує над тим, чи звільняти Залужного. Акценти світових ЗМІ 2 лютого
11:30
Тарас Кремінь
Кремінь пояснив, чому скарг на порушення мовного законодавства у Києві більше, ніж в Одесі чи Миколаєві
11:21
підводний човен HMS Vanguard
Британія здійснить випробувальний запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна
11:06
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Київ не просив передати тіла загиблих в Іл-76
11:03
Фото з вистави "Тартюф"
Київський Театр Франка осучаснив Мольєра: нова прем’єра і солдаут до квітня
10:57
Марк Цукерберг
"У вас руки в крові": республіканці розкритикували Цукерберга за те, що Facebook не може захистити дітей від булінгу
10:44
Ексклюзив
винищувач F/A-18 Hornet
Згурець пояснив, чому Україна не наполягала на отриманні F/A-18 HORNET
10:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:33
суд
У Києві до 14 років в'язниці засудили рецидивіста, який ломом убив чоловіка в міському парку
10:31
Закликав місцевих співпрацювати з окупантами: СБУ затримала чоловіка, який переховувався на Миколаївщині
10:30
відключення електроенергії
Через атаку БПЛА сталися масштабні знеструмлення у Кривому Розі: ситуація в енергосистемі станом на 2 лютого
10:14
Роковини розстрілів на Майдані
Справи Майдану: екскомандиру та трьом кримським "беркутівцям" повідомлено про підозру за 3-ма статтями
10:08
OPINION
Віктор Каспрук
Російські генерали можуть запропонувати Путіну сценарій Чаушеску
10:00
Стрітення
2 лютого - Стрітення Господнє. Історія свята, народні прикмети та мудрості
09:58
Російський літак упустив авіабомбу на окуповану Луганщину, - ЗМІ
09:53
Партизани провели розвідку аеропорту Саки, де окупанти тримають 10 винищувачів та системи ППО
09:51
Ексклюзив
Карта. Вербове_3101
Росіяни гонять свою піхоту на штурм: боєць "Легіону Свободи" про ситуацію на Запорізькому напрямку
09:46
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
"Не братимемо участь": прем'єр Румунії відреагував на заяву глави Генштабу про підготовку до війни з РФ
09:45
Королева Данії Маргрете II
Картину королеви Маргрете II, яка зреклася данського престолу, продадуть на аукціоні
09:21
Укрпошта
За 2023 рік Укрпошта привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги для України
09:15
Оновлено
ЗСУ. ППО
Ворог атакував Україну "шахедами": вибухи були в Кропивницькому, є влучання у Криворізькому районі
08:58
росія мобілізація орки окупанти
Окупанти мобілізували до своєї армії 250 студентів у Луганську, - ОВА
08:51
Наталія Гуменюк
РФ не припиняє енергетичний терор, об'єкти критичної інфраструктури залишаються для них пріоритетом, - Гуменюк
08:44
ЦАХАЛ звільнив 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції в Газі, - ЗМІ
08:41
Український військовий
Чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію зменшення призовного віку?
08:33
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Літати будуть менше": Гуменюк про бойову роботу Сил оборони в Криму
08:25
Оновлено
Чорноморський флот РФ
Окупанти завели ракетоносії до пунктів базування, у Чорному морі 2 кораблі РФ
08:15
багатоповерхівка, забудова, будівництво
У Китаї стратили пару, яка викинула двох немовлят з вікна житлового будинку
08:09
Оновлено
навчання з протидії ДРГ
Сили оборони знищили за добу ворожий катер, 830 окупантів і 46 артсистем
08:06
OPINION
Ольга Лень
Стаття Залужного для CNN: бачення Головкома і сміливість говорити викликає істерику в ОП
08:05
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV