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Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters

Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
12:13
Світ транзит газу, газ

Київ не домовився з Москвою про угоду за посередництва Азербайджану щодо продовження експорту російського газу через територію України

Зміст

Про це пише Reuters, посилаючись на джерело в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.

Як зазначається, Євросоюз та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам з Росією щодо угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується в кінці цього року. 

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Джерело у SOCAR розповіло, що компанія майже рік була посередником в переговорах між енергетичними компаніями України та РФ. За словами співрозмовника, топменеджери компанії зустрічалися з високопоставленими представниками українських енергетичних компаній 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.

Однак зрештою українська і російська сторони не змогли домовитися про умови.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Азербайджан
Економіка
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