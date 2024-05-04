УПЛ: розклад матчів і трансляцій 27-го туру
У суботу, 4 травня, стартує 27-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
27-й тур
4 травня
13:00 "Олександрія" - "Рух"
15:30 "Оболонь" - ЛНЗ
18:00 "Металіст 1925" - "Ворскла"
5 травня
13:00 "Полісся" - "Зоря"
15:30 "Динамо" - "Колос"
18:00 "Шахтар" - "Чорноморець"
6 травня
13:00 "Дніпро-1" - "Кривбас"
18:00 "Верес" - "Минай"
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