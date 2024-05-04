У Лондоні пройшли вибори мера: Садік Хан пішов на третій термін

Про це інформують BBC та The Standard.

Вказано, що Хан, якого вперше обрали мером Лондона у травні 2016 року, переміг свою суперницю Сьюзан Холл більш ніж на 276 000 голосів: загалом за нього проголосували понад мільйон виборців. Він виграв у дев'яти з чотирнадцяти виборчих округів.

"Це честь мого життя - служити місту, яке я люблю (...). Для мене велика честь бути переобраним на третій термін і з великим відривом від конкурентів. Сьогодні ми не творимо історію, а формуємо наше майбутнє", - сказав він після оголошення результатів.

Суперниця Садіка Хана Сьюзан Холл привітала його з перемогою, зазначивши, що балотуватися на посаду мера було для неї "честю і привілеєм".