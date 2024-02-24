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Мер Лондона оголосив про передачу Україні списаних авто за схемою Ulez

24 лютого, 2024 субота
06:22
Світ Садік Хан, мер Лондона

Мер столиці Великобританії Лондона Садік Хан заявив, що транспортний департамент міста внесе зміни до схеми утилізації автомобілів у зоні наднизьких викидів (Ulez), що дозволить передавати в Україну авто, які підлягають утилізації

Про це повідомляє The Independent.

Як сказав мер Лондона, пожертвувані автомобілі назавжди передадуть українській владі та її партнерам для гуманітарних і медичних потреб. Програма почне діяти після отримання офіційного схвалення і після того, як транспортний департамент міста оновить свої правила і процеси.

Зазначається, що Лондонська служба швидкої допомоги (LAS) також планує долучитися до цієї програми й передати Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги - 10 протягом наступних кількох тижнів і ще 40 до кінця літа.

Крім того, благодійна організація "Британсько-українська допомога" (BUA), яка співпрацює з організаціями в Україні, зголосилася допомогти організувати впровадження нових заходів. BUA надаватиме документацію для отримання утилізаційного гранту, передаватиме транспортні засоби в Україну та звітуватиме про кількість переданих транспортних засобів.

Як повідомляється, програма утилізації дозволяє мешканцям, малому бізнесу, приватним підприємцям та благодійним організаціям, які утилізують автомобілі, що не відповідають стандартам, претендувати на отримання грантів.

Люди, які їздять у зоні стягнення плати за забруднення довкілля на транспортних засобах, що не відповідають мінімальним стандартам викидів, зобов'язані сплачувати 12,50 фунтів стерлінгів на день або ризикують отримати штраф у розмірі 180 фунтів стерлінгів, який зменшується до 90 фунтів стерлінгів, якщо сплатити його протягом 14 днів.

  • В середині грудня мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Лондона передати Україні частину автомобілів, які були списані на утилізацію, щоб використовувати їх на фронті. Кан відмовився від пропозиції.
  • Пізніше міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
Теги:
Україна
транспорт
Лондон
авто
новини Києва
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
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