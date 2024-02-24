Мер Лондона оголосив про передачу Україні списаних авто за схемою Ulez

Про це повідомляє The Independent.

Як сказав мер Лондона, пожертвувані автомобілі назавжди передадуть українській владі та її партнерам для гуманітарних і медичних потреб. Програма почне діяти після отримання офіційного схвалення і після того, як транспортний департамент міста оновить свої правила і процеси.

Зазначається, що Лондонська служба швидкої допомоги (LAS) також планує долучитися до цієї програми й передати Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги - 10 протягом наступних кількох тижнів і ще 40 до кінця літа.

Крім того, благодійна організація "Британсько-українська допомога" (BUA), яка співпрацює з організаціями в Україні, зголосилася допомогти організувати впровадження нових заходів. BUA надаватиме документацію для отримання утилізаційного гранту, передаватиме транспортні засоби в Україну та звітуватиме про кількість переданих транспортних засобів.



Як повідомляється, програма утилізації дозволяє мешканцям, малому бізнесу, приватним підприємцям та благодійним організаціям, які утилізують автомобілі, що не відповідають стандартам, претендувати на отримання грантів.

Люди, які їздять у зоні стягнення плати за забруднення довкілля на транспортних засобах, що не відповідають мінімальним стандартам викидів, зобов'язані сплачувати 12,50 фунтів стерлінгів на день або ризикують отримати штраф у розмірі 180 фунтів стерлінгів, який зменшується до 90 фунтів стерлінгів, якщо сплатити його протягом 14 днів.