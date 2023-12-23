Британський міністр закликав мера Лондона передати Києву списані авто
Міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав мера Лондона Садіка Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідний лист на сайті британського уряду.
"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, я прагну використати всі важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб запропонувати стійку та значущу підтримку її мужньому народу. Тому я був надзвичайно розчарований і здивований, коли дізнався, що адміністрація великого Лондона не пропонує підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які в іншому випадку були б відправлені на брухт за схемою утилізації ULEZ", - йдеться у листі.
Міністр указав, що схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних покращень якості повітря завдяки усуненню невідповідних транспортних засобів з вулиць. "I я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже, й досягнути тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, - краще, ніж ніж просто утилізувати їх", - написав Гоув.
Він закликав мера з розумінням поставитися до цього аргументу та запевнив, що цілковито сприятиме, аби автомобілі з Лондона, які підлягають списанню, допомогли українцям.
- В середині грудня мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Лондона Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які були списані на утилізацію, щоб використовувати їх на фронті. Кан відмовився від пропозиції.
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