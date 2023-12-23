Британський міністр закликав мера Лондона передати Києву списані авто

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідний лист на сайті британського уряду.

"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, я прагну використати всі важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб запропонувати стійку та значущу підтримку її мужньому народу. Тому я був надзвичайно розчарований і здивований, коли дізнався, що адміністрація великого Лондона не пропонує підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які в іншому випадку були б відправлені на брухт за схемою утилізації ULEZ", - йдеться у листі.

Міністр указав, що схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних покращень якості повітря завдяки усуненню невідповідних транспортних засобів з вулиць. "I я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже, й досягнути тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, - краще, ніж ніж просто утилізувати їх", - написав Гоув.

Він закликав мера з розумінням поставитися до цього аргументу та запевнив, що цілковито сприятиме, аби автомобілі з Лондона, які підлягають списанню, допомогли українцям.