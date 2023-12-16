Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Мер Лондона відмовив Кличку у передачі Україні списаного транспорту, - The Telegraph

Мер Лондона відмовив Кличку у передачі Україні списаного транспорту, - The Telegraph

16 грудня, 2023 субота
11:16
Війна з Росією Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Лондона Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які були списані на утилізацію, щоб використовувати їх на фронті. Кан відмовився від пропозиції

Про це повідомляє The Telegraph.

У повідомленні йдеться, що у вересні Кличко написав листа до Кана з пропозицією передати Україні частину транспортних засобів, які за лондонською схемою утилізації Ulez мають бути здані на металобрухт, пояснюючи, що ці автівки матимуть "величезний потенціал" і використовуватимуться для "різноманітних рятувальних і транспортних ролей" на фронті.

Проте 12 грудня Кан написав відповідь Кличку, у якій відмовляється від пропозиції, тому що вона, за його словами, не відповідає "юридичному порогу", який вимагає від Ulez приносити економічну, соціальну та екологічну користь лондонцям.

Зазначається, що під транспорт, який підлягає утилізації, це повнопривідні пікапи.

Згідно зі схемою Ulez, автомобілісти Лондона можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (понад $2,4 тис.) за здачу на металобрухт авто, яке не відповідає вимогам податку на забруднення навколишнього середовища.

Декілька британських політиків розкритикували позицію Кана щодо передачі автівок Україні. 

Кандидатка у мери Лондона від консерваторів Сьюзан Холл назвала відмову Кана "абсурдною", а на думку колишнього міністра уряду від партії Торі сера Джона Редвуда, схема Ulez є "надзвичайно шкідливою не лише для Лондона, але й для всього світу".

  • Південна Корея, як гуманітарну допомогу, передала Україні десять машин для розмінування: їх розподілять між підрозділами ДСНС.

Світ
Україна
Віталій Кличко
Лондон
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
Сергій Лавров
15 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
Сухопутні війська ЗСУ
16 грудня, 2023 субота
Окупанти просунулися на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - ISW
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 грудня
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
"Зрада" - не зрада, а спонукання до дії. І українців, і союзників
11:58
Пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець"
У Києві на Дарниці демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець"
11:15
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини розіграв свою останню зарплату на посаді депутата
10:55
У Бєлгородській області підірвалося авто з чиновниками РФ
У РФ помер чиновник, чиє авто підірвалося на російській міні в Бєлгородській області
10:51
Україна, ймовірно, зазнає поразки, якщо західні країни припинять допомогу, - CNN
10:51
У Китаї зіштовхнулися потяги метро
У Китаї через негоду зіштовхнулися два потяги метро: понад 500 постраждалих
10:31
Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів
10:09
Інстаграм
Instagram запустив нову функцію створення шаблонів у сторіс
10:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому я залишаюся оптимістом
10:05
ЗСУ, війна
Україна планує новий контрнаступ у 2024 році, - Welt
09:44
Маріуполь
У Маріуполі партизани підірвали автівку російського офіцера, - Андрющенко
09:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Європа має 5-8 років для переозброєння на тлі нових загроз, - Пісторіус
09:21
Ексклюзив
У Чернівцях працівники ТЦК прийшли з рейдом на ринок
Мене не дуже влаштовують умови мобілізації, - майор ЗСУ Кудряшов
09:17
Інтерв’ю
Як поневолені Москвою народи виборюють свою незалежність. Розмова із Олегом Магалецьким
09:04
Ексклюзив
ЗСУ
"Будемо битися і звільняти нашу територію": військовослужбовець Ієвлєв про війну до 2026 року
09:03
Ялинкові альтернативи
"Польський Грінч": чоловік викрав ялинкові прикраси на понад 1,4 млн грн
08:55
ЗСУ
Кількість боєзіткнень й авіаударів зменшилась, але росіяни активно залучають артилерію і піхоту: ситуація на Таврійському напрямку
08:40
Бельгія
Три роки працював на розвідку Пекіна: бельгійські ультраправі виключили з партії ймовірного китайського шпигуна
08:37
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі перебуває один корабель, він не є ракетоносієм
08:30
Огляд
Міфи та фейки, самвидав і Кучма, батіг і пряник – 5 книг про те, що нас мотивує
08:29
Армія РФ вночі вдарила по Херсону та області: троє поранених
08:06
OPINION
Петро Олещук
"Труп у холодильнику" і традиції російського самозванства
08:05
США, Південна Корея
США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози КНДР
08:05
Оновлено
Артсистема, 14 танків і 930 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:00
обстріл, ППО
Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА
07:56
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
07:46
СБУ спільно з ТЦК перевіряють громадські заклади у Києві
07:34
Молдова
Збитки становили понад €1 млн: у Молдові затримали українця, звинуваченого у шахрайстві серед бізнесменів
07:18
Протести Ізраїль
Сотні людей вийшли на протест у Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників
07:02
санкції США
Допомагав РФ обходити санкції: суд США засудив ексагента ФБР
06:48
Сухопутні війська ЗСУ
Окупанти просунулися на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - ISW
06:35
Цукерберг
Цукерберг будує бункер на Гаваях за $100 млн у разі апокаліпсиса, - розслідування
06:14
саміт G7 у Хіросімі
G7 наближається до рішення конфіскувати заморожені активи РФ для України, - FT
05:59
Киргизстан, Бішкек
У Киргизстані запустили виробництво бронетехніки для потреб РФ, - ISW
05:41
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила "шахеди": У Києві спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає
05:15
Bayraktar Байрактар
У 2023 році зафіксовано рекордний товарообіг між Україною та Туреччиною
04:47
Руді Джуліані
Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа Джуліані на понад $148 млн
04:19
У Китаї вводять негласні заборони на використання техніки Apple та Samsung, - Bloomberg
04:07
обстріл, ППО
Курську область РФ атакували безпілотники: пошкоджено ЛЕП, будинки та вокзал
03:39
ізраїльські солдати
Уряд Ізраїлю дозволив відновити роботу КПП на кордоні з Газою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV