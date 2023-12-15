Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

Про це інформує посольство України в Південній Кореї.

Вказано, що Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING" у межах забезпечення потреб України в розмінувальній техніці.

Станом на п'ятницю, 15 грудня, техніка прибула в пункт призначення: її розподілять між підрозділами ДСНС, які залучені до гуманітарного розмінування деокупованих територій України.

"Посольство висловлює щиру вдячність уряду Республіки Корея за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку", - йдеться у повідомленні.