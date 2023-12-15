Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
Південна Корея, як гуманітарну допомогу, передала Україні десять машин для розмінування: їх розподілять між підрозділами ДСНС
Про це інформує посольство України в Південній Кореї.
Вказано, що Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING" у межах забезпечення потреб України в розмінувальній техніці.
Станом на п'ятницю, 15 грудня, техніка прибула в пункт призначення: її розподілять між підрозділами ДСНС, які залучені до гуманітарного розмінування деокупованих територій України.
"Посольство висловлює щиру вдячність уряду Республіки Корея за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку", - йдеться у повідомленні.
- 12 грудня швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) повідомила, що до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.
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