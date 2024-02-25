Мер Лондона вимагає конфіскувати нерухомість російських олігархів

Про це пише LBC.

"Я закликав уряд накласти арешт на майно, яке належить союзникам Путіна, а також створити ефективний реєстр бенефіціарних власників закордонного майна", - сказав мер Лондона.

За його словами, вартість нерухомості росіян, причетних до корупції, у Лондоні 2022 року оцінювалася міжнародною неурядовою організацією Transparency International у 1,1 мільярда фунтів ($1,4 млрд). На ці гроші можна було б збудувати понад 4 тис. будинків для біженців з України.

"Міністри повинні терміново вжити заходів щодо конфіскації майна, яке було куплено друзями Путіна, щоб ми могли використати доходи від цього на користь тих, хто цього потребує", - додав Садік Хан.