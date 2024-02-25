Мер Лондона вимагає конфіскувати нерухомість російських олігархів
Мер столиці Великої Британії Садік Хан запропонував конфіскувати нерухомість, яка належить російським олігархам, продати її та побудувати нові будинки для українців
Про це пише LBC.
"Я закликав уряд накласти арешт на майно, яке належить союзникам Путіна, а також створити ефективний реєстр бенефіціарних власників закордонного майна", - сказав мер Лондона.
За його словами, вартість нерухомості росіян, причетних до корупції, у Лондоні 2022 року оцінювалася міжнародною неурядовою організацією Transparency International у 1,1 мільярда фунтів ($1,4 млрд). На ці гроші можна було б збудувати понад 4 тис. будинків для біженців з України.
"Міністри повинні терміново вжити заходів щодо конфіскації майна, яке було куплено друзями Путіна, щоб ми могли використати доходи від цього на користь тих, хто цього потребує", - додав Садік Хан.
- Нещодавно Садік Хан заявив, що транспортний департамент міста внесе зміни до схеми утилізації автомобілів у зоні наднизьких викидів (Ulez), що дозволить передавати в Україну авто, які підлягають утилізації.
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