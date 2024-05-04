"Конгрес має вищі пріоритети перед виборами", - консерватори в сенаті закликали Грін відмовитись від спроби усунути Джонсона
Консерватори в сенаті закликають конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитися від спроби усунути спікера Майка Джонсона, заявляючи, що це марна трата часу, а перед виборами у конгресу є важливіші пріоритети
Про це повідомляє The Hill.
Консерватори у сенаті впевнені, що Джонсон - саме та людина, яка має керувати конференцією, і що зміна керівництва сьогодні була б політичною помилкою.
"Це жахлива ідея, - заявив сенатор Роджер Маршалл. - Мойсей не зміг би зробити кращу роботу, ніж та, яку зараз виконує Майк Джонсон".
На його думку, наразі "немає більш консервативної людини, яка може бути обрана спікером, ніж Майк Джонсон".
Попри те, що керівництво Демократичної партії, а також рядові члени партії пообіцяли допомогти врятувати Джонсона після того, як він поставив на голосування питання про допомогу Україні, провідні консерватори в сенаті хочуть, щоб ці зусилля не були зведені нанівець.
"Я вважаю це абсолютно безглуздим і контрпродуктивним", - заявив сенатор Тед Круз.
За словами сенатора Майка Брауна, зусилля Грін щодо відставки Джонсона можуть зашкодити порядку денному республіканців до кінця року. Він наголосив, що консерватори не підтримують їх, тому що не мають реального запасного варіанту.
- 22 березня повідомлялось, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера палати представників США.
- 17 квітня республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до Грін у питанні відставки спікера палати представників Майка Джонсона з посади.
- 29 квітня член палати представників конгресу США Джаред Московіц від Демократичної партії заявив, що він та його колеги не допустять відставки спікера Майка Джонсона, якщо республіканка Марджорі Тейлор Грін проведе голосування за його усунення
- 1 травня Грін заявила, що наступного тижня вона має намір ініціювати відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона.
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