"Конгрес має вищі пріоритети перед виборами", - консерватори в сенаті закликали Грін відмовитись від спроби усунути Джонсона

Про це повідомляє The Hill.

Консерватори у сенаті впевнені, що Джонсон - саме та людина, яка має керувати конференцією, і що зміна керівництва сьогодні була б політичною помилкою.

"Це жахлива ідея, - заявив сенатор Роджер Маршалл. - Мойсей не зміг би зробити кращу роботу, ніж та, яку зараз виконує Майк Джонсон".

На його думку, наразі "немає більш консервативної людини, яка може бути обрана спікером, ніж Майк Джонсон".

Попри те, що керівництво Демократичної партії, а також рядові члени партії пообіцяли допомогти врятувати Джонсона після того, як він поставив на голосування питання про допомогу Україні, провідні консерватори в сенаті хочуть, щоб ці зусилля не були зведені нанівець.

"Я вважаю це абсолютно безглуздим і контрпродуктивним", - заявив сенатор Тед Круз.

За словами сенатора Майка Брауна, зусилля Грін щодо відставки Джонсона можуть зашкодити порядку денному республіканців до кінця року. Він наголосив, що консерватори не підтримують їх, тому що не мають реального запасного варіанту.