У США республіканець, який критикує допомогу Україні, закликав Джонсона піти у відставку

Про це пише "Українська правда" із посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що вранці вівторка, 16 квітня, республіканець Томас Массі заявив, що він приєднається до Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку з посади Майка Джонсона. Грін подала цю пропозицію минулого місяця, але поки що не намагалася домогтися голосування.

Массі вважає, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.

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Натомість Джонсон зараз намагається провести складний законопроєкт, який складається з чотирьох частин, через Палату представників до кінця тижня. Значною мірою він покладається на голоси демократів і при цьому хоче зберегти свою посаду.

Проте все більше республіканців кажуть, що вони розчарувалися в його лідерстві. Вони занепокоєні з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - каже Джонсон.

Зазначається, що Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України.